Гороскоп на 13 апреля: Близнецы будут раздражительными, Девы могут получить повышение, а Стрельцам не хватает общения с партнером

Овен

В этот день Овны получат теплое письмо или звонок от избранника, которого временно нет рядом. Вы же будете заняты творческим проектом или другими делами.

Телец

Тельцы внезапно обнаружат у себя дремавшие ранее способности к удачному вложению средств или другим формам управления капиталом.

Близнецы

Близнецы будут раздражительными и даже ворчливыми, пока не поступит звонок или сообщение от вашего любимого, после чего день наполнится яркими красками.

Рак

Звезды говорят, что пришло время Ракам воспользоваться талантом, который вы никогда не развивали, но подозревали о его наличии.

Лев

Социальные навыки Львов будут на пике в этот день, поэтому следует их максимально выгодно для себя использовать. Одинокие Львы при этом могут встретить свою половинку.

Дева

Этот день подарит Девам шанс не только заработать дополнительные средства, но и продвинуться вверх по карьерной лестницею

Весы

Вполне возможно встретить в этот день если не нового друга, разделяющего ваши интересы, Весы, так избранника, если вы все еще одиноки.

Скорпион

Вы должны чувствовать себя любящим и страстным в этот день, Скорпионы. Устройте романтический вечер для избранника.

Стрелец

Чувство неуверенности в отношениях (романтических или деловых) может быть вызвано у Стрельцов отсутствием общения с партнером.

Козерог

Отличное время для Козерогов, решившихся требовать у начальства повышения или перейти на другую, более перспективную работу.

Водолей

Любовь и романтика будут актуальны в этот день, как никогда, Водолеи. Вы будете чувствовать страсть и сексуальность, не упустите шанс заполучить избранника.

Рыбы

Рыбы могут помочь своим близким, у которых есть проблемы, но они не хотят беседовать на эту тему. Помогите им раскрыться и высказаться.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами