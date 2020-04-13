Гороскоп на 14 апреля: доходы Овнов могут вырасти, Львы получат обнадеживающие новости, а Козерогам следует задуматься об открытии своего дела

Овен

Технические инновации, связанные с компьютерами, увеличат доходы Овнов, которые выбрали одну из профессий в ИТ-сфере.

Телец

Решившие прибраться в доме Тельцы весьма кстати сделают уборку, поскольку в этот день к вам внезапно могут прийти гости или гость.

Близнецы

Коллеги или друзья познакомят Близнецов с курсом лекций на интересующую вас тему. Полученная информация придется весьма кстати, и уже вскоре вы сможете на деле применить новые знания.

Рак

Поход или поездка в магазин станет также встречей с другом, от которого Раки получат идеи о том, как улучшить ваше жилище.

Лев

В этот день Львы могут получить новости, намекающие на улучшение вашего благосостояния уже в самое ближайшее время.

Дева

Звезды полагают, что этот день может стать определяющим для Дев, пусть и происходящие вокруг события будут казаться незначительными.

Весы

Мозг представителей знака Весы будет требовать от своего хозяина осуществления перемен, но что именно нужно изменить, еще нужно будет выяснить.

Скорпион

Работа принесет Скорпионам в этот день неожиданно много удовольствия. Возможно, ваш проект окажется успешным, и вы начнете получат бонусы.

Стрелец

Стрельцы получат приглашение поучаствовать в чем-то интригующем в самый последний момент. Не упустите свой шанс, вам понравится.

Козерог

Если у Козерогов есть умеющий планировать партнер, готовый пойти за вами в огонь и воду, то звезды советуют задуматься об открытии своего дела.

Водолей

Использование новых технологий могут принести финансовый успех Водолеям, которые должны быть знакомы со всеми последними ИТ-новинками.

Рыбы

Рыбам, решившим навести порядок в доме, придется все бросить и срочно заниматься решением проблем на работе.

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