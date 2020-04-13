В Рузаевке за одну ночь были задержаны два пьяных автомобилиста

В Рузаевке за одну ночь сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 11 апреля возле стоматологической поликлиники стражами порядка был остановлен автомобиль южнокорейского бренда, который подходил под описание в ранее переданной ориентировке. За рулем транспортного средства находился 27-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов возле магазина, расположенного на въезде в Рузаевку, сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего гражданина, который управлял автомобилем марки УАЗ, будучи пьяным.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia