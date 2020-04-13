В Саранске 50-летняя женщина пыталась похитить продукты из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 50-летнюю женщину, которая пыталась украсть продукты из магазина.

Вечером 12 апреля в сетевом магазине, расположенном в северо-западной части города, сотрудники Росгвардии задержали 50-летнюю женщину, которая, положив в карман верхней одежды продукты, попыталась покинуть торговое заведение, не оплатив товар.

Для дальнейшего разбирательства женщина была передана полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia