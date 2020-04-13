В Мордовии за прошедшую неделю было возбуждено 19 административных дел за нарушение требований пожарной безопасности

В период с 6 по 12 апреля нынешнего года в Мордовии пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение сухой травы и мусора 204 раза.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ежедневно проводятся беседы с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и недопущению выжигания сухой травянистой растительности.

За прошедшую неделю было возбуждено 19 административных дел за нарушение требований пожарной безопасности при выжигании сухой травянистой растительности (мусора).

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Источник: 13.mchs.gov.ru