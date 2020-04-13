Народные приметы на 14 апреля подскажут, будут ли ближайшие дни теплыми и ясными

Народные приметы на 14 апреля помогут определить, будет ли в ближайшее время наблюдаться потепление.

В былые времена люди доверяли примете, которая гласит, что звездное небо 14 апреля является предвестником скорого потепления. Домашние животные, которые в четырнадцатый день апреля кричат или не находят себе места, народными приметами называются своего рода сигналом приближающегося ухудшения метеорологической обстановки.

Если пчелы вылетели рано, можно надеяться на то, что вторая половина весны будет очень теплой.

Редкий гром 14 апреля народные приметы называют предвестником того, что на протяжении ближайших дней будет иметь место теплая и солнечная погода.