В Саранске был составлен административный протокол в отношении девушки, сбежавшей из больницы

В Саранске сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол в отношении 21-летней местной жительницы, которая сбежала из медицинского учреждения.

В марте нынешнего года 21-летняя гражданка была госпитализирована в одну из больниц Саранска с подозрением на коронавирус. За несколько дней до этого девушка вернулась из другой страны. В определенный момент гражданка самовольно покинула медицинское учреждение.

Девушка была задержана. Стражи порядка обнаружили горожанку в автомобиле её возлюбленного. Девушка была возвращена в больницу, парень также был госпитализирован, поскольку он является контактным лицом.

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Источник: 13.мвд.рф