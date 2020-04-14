Гороскоп на 15 апреля: Близнецы могут попасть в эмоциональный смерч, Весам не стоит подавлять свои творческие проявления, а Стрельцов спасет хладнокровие

Овен

Звезды советуют Овнам проявить максимум активности, иначе весь день вы будете похожи на желе и решения будут принимать за вас.

Телец

Несмотря на проявление художественных талантов Тельцов, ваши эмоции могут отпугнуть творческое настроение и день станет очень грустным.

Близнецы

Изучение некого нового для вас предмета, Близнецы, может возродить давно дремавшие внутри чувства. Постарайтесь их подавить, иначе вы рискуете оказаться в центре эмоционального смерча.

Рак

Решение финансовых проблем Раков может быть осложнено сбоями аппаратуры или систем связи, однако не стоит сдаваться, иначе проблемы усугубятся.

Лев

Львы и ваш избранник можете столкнуться небольшими с финансовыми трудностями, и вам представится отличный «пробный» шанс научиться с этим справляться.

Дева

В этот день Девы могут начать изучать нечто новое для себя, при этом вы окунетесь в совершенно новый интригующий мир. Правда, вскоре вас вернут к жизни рутинные задачи.

Весы

Звезды советуют Весам не подавлять свои творческие проявления. Пойте, танцуйте, сочиняйте и рисуйте – в этот день у вас будет получаться почти все.

Скорпион

Родные и близкие Скорпионов ждут вашей поддержки дома, поэтому звезды рекомендуют вам как можно скорее завершить все дела и помочь дорогим людям.

Стрелец

В этот день Стрельцы должны сохранять хладнокровие, иначе за секунду из искры сомнений разгорится пламя разочарования, которое поглотит вас.

Козерог

Отличное время, чтобы Козероги смогли узнать нечто новое о современных технологиях. Не стоит переживать из-за нарушенных планов.

Водолей

Нерешенные ранее проблемы на работе могут догнать Водолеев в этот день. Запас вашей финансовой прочности почти на исчерпан, поэтому осторожнее с тратами.

Рыбы

Негативные чувства и даже детские страхи, которые нахлынут на Рыб в этот день, станут причиной вашей регрессии в плане психологической стабильности.

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