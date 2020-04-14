В Саранске 20-летний парень пойдет под суд по обвинению в развращении несовершеннолетних девочек

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в развращении несовершеннолетних девочек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ноябре 2018 года 20-летний житель Саранска в ходе переписки в социальных сетях путем уговоров вынудил нескольких жительниц Тамбовской и Нижегородской области, а также Пермского края прислать ему личные фотографии интимного характера.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф