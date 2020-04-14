В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии проводятся мероприятия по профилактике ОРВИ

В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии проводятся мероприятия по профилактике различных заболеваний среди осужденных, обвиняемых и подозреваемых.

Сотрудники и медицинские работники читают лекции, размещают информацию на стендах, а также проводят тематические конкурсы рисунков.

В исправительной колонии №7 транслируются лекции сотрудников учреждения, рассказывающих осужденным о профилактике ОРВИ и других респираторных заболеваний, необходимости соблюдения гигиены и ведения здорового образа жизни, текущей эпидемиологической ситуации в стране и мире.

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Источник: 13.fsin.su