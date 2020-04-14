Административная комиссия Октябрьского района Саранска повела итоги работы за первый квартал 2020 года

За первый квартал 2020 года в административную комиссию Октябрьского района Саранска поступило 175 материалов проверок, проведенных полицейскими.

За отчетный период было рассмотрено 164 административных дела, а также привлечено к административной ответственности 153 лица. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 285,9 тыс. рублей.

Для принудительного взыскания штрафов с должников в отделы службы судебных приставов Саранска было направлено 28 постановлений о назначении административного наказания.

Также читайте о том, что мэр Саранска распорядился приступить к отключению отопления в школах.

Источник: adm-saransk.ru