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Административная комиссия Октябрьского района Саранска повела итоги работы за первый квартал 2020 года

Административная комиссия Октябрьского района Саранска повела итоги работы за первый квартал 2020 года

За первый квартал 2020 года в административную комиссию Октябрьского района Саранска поступило 175 материалов проверок, проведенных полицейскими.

За отчетный период было рассмотрено 164 административных дела, а также привлечено к административной ответственности 153 лица. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 285,9 тыс. рублей.

Для принудительного взыскания штрафов с должников в отделы службы судебных приставов Саранска было направлено 28 постановлений о назначении административного наказания.

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Источник: adm-saransk.ru