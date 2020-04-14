В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин и женщину, пытавшихся украсть товары из магазинов

В Саранске сотрудники Росгвардии за один день задержали двух мужчин и женщину, которые пытались похитить товары из магазинов.

Утром 13 апреля в сетевом магазине, расположенном в северо-западной части города, стражи порядка задержали 54-летнего жителя Саранска, пытавшегося пронести мимо кассы алкогольную продукцию.

Спустя несколько часов в гипермаркете, расположенном в юго-западной части города, сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего жителя Московской области, пытавшегося похитить продукты.

Вечером 13 апреля в указанном торговом заведении правоохранителями была задержана 42-летняя жительница Саранска, намеревавшаяся украсть косметические средства.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia