Стражи порядка проверяют информацию о пожилом жителе Саранска, которого соседи спасают от голодной смерти

Сотрудники следственных органов проводят проверку по информации о том, что жители Саранска спасают пенсионера от голодной смерти.

Недавно в одной из популярных социальных сетей была опубликована информация о том, что в Саранске жильцы многоквартирного дома спасают от голодной смерти своего 84-летнего соседа, у которого пасынок забирает пенсию. Кроме того, известно, что последний забрал у пожилого горожанина личные документы.

Представители социальных служб пытались поместить пенсионера в пансионат, но по причине отсутствия документов он не может пройти необходимые обследования.

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Источник: mordovia.sledcom.ru