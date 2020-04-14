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Народные приметы на 15 апреля подскажут, будут ли ближайшие дни теплыми

Народные приметы на 15 апреля подскажут, будут ли ближайшие дни теплыми

Народные приметы на 15 апреля помогут узнать, будут ли ближайшие дни теплыми и ясными.

В былые времена люди верили в примету метеорологического характера, которая гласит, что вороны, играющие в вышине, а также голуби, воркующие в пятнадцатый день второго месяца весны, являются предвестниками того, что в течение нескольких ближайших дней будет иметь место теплая и солнечная погода.

Половодье, наблюдающееся 15 апреля, народные приметы называют предвестником отличного урожая.

Если на озерах и реках в этот день имеет место лёд, то отправляться на рыбалку не стоит, поскольку результат данной затеи не будет особо радостным.