Народные приметы на 15 апреля подскажут, будут ли ближайшие дни теплыми

Народные приметы на 15 апреля помогут узнать, будут ли ближайшие дни теплыми и ясными.

В былые времена люди верили в примету метеорологического характера, которая гласит, что вороны, играющие в вышине, а также голуби, воркующие в пятнадцатый день второго месяца весны, являются предвестниками того, что в течение нескольких ближайших дней будет иметь место теплая и солнечная погода.

Половодье, наблюдающееся 15 апреля, народные приметы называют предвестником отличного урожая.

Если на озерах и реках в этот день имеет место лёд, то отправляться на рыбалку не стоит, поскольку результат данной затеи не будет особо радостным.