Вячеслав Моше Кантор: Владимир Путин понимает важность восстановления исторической правды о Холокосте и Второй мировой

Тема сохранения памяти о событиях Холокоста, а также о трагических событиях Второй мировой войны стала центральной для прошедшего в январе 2020 года Пятого Всемирного форума памяти Холокоста. Первый подобный форум состоялся ещё в 2005 году, и с тех пор его традиционным организатором выступает Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» известного общественного деятеля и президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Моше Кантора.

Всемирные форумы памяти Холокоста отличаются повышенным вниманием со стороны высокопоставленных гостей и участников со всех концов мира. Прошедший в январе форум не стал исключением, собрав около 50 глав государств и представителей правительств, а также членов королевских семей. Одним из почётных гостей форума стал и Владимир Путин, президент Российской федерации. Выступая перед собравшимися, глава государства не только подчеркнул важность сохранения исторической памяти, но и отметил недопустимость и возмутительность попыток её переписать или исказить.

По мнению Владимира Путина, разделяемого многими, такие общечеловеческие преступления, как Холокост, не могут и не должны быть забыты или прощены. Что же касается попыток искать историю этих событий, обелить кого-либо из виновных или иным способом переписать историю, то президент РФ назвал эти попытки безнравственными, особенно если это делается по сиюминутным политическим причинам. Владимир Путин обосновал эту необходимость усвоением важных исторических уроков – а именно таковым и является история Холокоста. Для человечества в полной мере усвоить этот урок возможно лишь в том случае, если история Холокоста будет представлена максимально полно и правдиво, без искажений и умалчиваний, уверен глава государства.

Такой же позиции придерживается и сам Вячеслав Моше Кантор, неизменный организатор Всемирных форумов памяти Холокоста. По мнению Вячеслава Моше Кантора, вопрос сохранения этой памяти неразрывно связан и с проблемой распространения антисемитизма, которая особенно остро наблюдается во всём мире в последние годы. Уже сегодня антисемитизм оказывает самое прямое влияние на повседневную жизнь простых евреев: согласно последним исследованиям, около 80% евреев в Европе признаются, что под давлением нетерпимости и обострения преследований не чувствуют себя в безопасности даже в собственных домах.

В такой ситуации, говорит Вячеслав Моше Кантор, мероприятия, подобные Пятому Всемирному форуму памяти Холокоста, приобретают особенно важное значение. Такие масштабные форумы предоставляют главам государств всего цивилизованного мира площадку для того, чтобы не только обсуждать проблему на самом высоком уровне, но и совместно разрабатывать меры и программы по её преодолению.

«Я рад, что вы собрались здесь сегодня, чтобы встать плечом к плечу с еврейским народом», - заявил президент ЕЕК в своём обращении к Владимиру Путину и другим высокопоставленным гостям форума, приветствуя их внимание к проблеме и готовность работать на преодоление кризиса нетерпимости.