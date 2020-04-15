Сотрудники МВД опровергли информацию о том, что в Мордовии были госпитализированы 53 жителя Пензы

Сотрудники МВД сообщают, что информация о госпитализации в Мордовии нескольких десятков жителей Пензы никоим образом не соответствует действительности.

Недавно в одной из популярных социальных сетей была размещена публикация, содержащая сведения, согласно которым в больницу Рузаевки были госпитализированы 53 жителя Пензы, у которых подозревается коронавирус. Причиной нахождения граждан из другого региона в медицинском учреждении, расположенном в Мордовии, называлось отсутствие свободных мест в пензенских больницах.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личность распространителя ложной информации.

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Источник: 13.мвд.рф