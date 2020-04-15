Гороскоп на 16 апреля: Раки не смогут управлять событиями, планы Скорпионов будут нарушены, а Рыбы получат неприятные известия

Овен

Овны, пусть и невольно, но могут стать в этот день причиной выхода из строя аппаратуры, компьютеров и другой техники. Найдите применение своему свободному времени.

Телец

Звезды советуют Тельцам быть открытыми для общения в этот день. Кто-то незнакомый может рассказать вам нечто важное, что поможет вам в продвижении по службе.

Близнецы

Планы Близнецов, которые могут захотеть в этот день навести в доме порядок, будут нарушены внезапным визитом нежданного гостя.

Рак

В этот день Раки, при всем вашем желании, не смогут управлять событиями дня. Так что запаситесь терпением и наблюдайте за происходящим, не пытаясь вмешиваться.

Лев

Новости, которые в этот день получат Львы, убедят вас в том, что вы еще далеки от цели – финансовой независимости, но определенный участок пути уже пройден.

Дева

Ближе к вечеру друг Дев может сообщить вам интересные новости, и остаток дня вы проведете в Интернете, изучая новое для вас направление.

Весы

Голова Весов в Этот день будет полна разнообразных идей, но звезды настоятельно рекомендуют все это поставить на паузу и просто отдохнуть.

Скорпион

Выполнение заранее составленного Скорпионами списка дел будет нарушено поступившей от друга новой информацией. Остаток дня вы будете изучать новый для вас предмет.

Стрелец

Звезды уверены, что даже исполнение Стрельцами дел по дому нужно прерывать, к примеру, на чашку горячего чая или легкий, но полезный перекус.

Козерог

В этот день Козероги могут получать недостоверную информацию, особенно если речь идет о финансах. Уточняйте и перепроверяйте все данные.

Водолей

Водолеи также могут стать жертвой неточных сведений, которые будут поступать к вам в этот день. Проверка все расставит на свои места.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам в этот день быть максимально собранными, поскольку неприятные известия могут испортить весь ваш день.

Читайте также Гороскоп на апрель 2020 года: Близнецы окажутся на «американских горках», Девам придется все планировать, а Рыбам лучше следить за словами

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами