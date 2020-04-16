В Мордовии пойдет под суд 44-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что днём 2 января текущего года 44-летний житель села Пермеево Ичалковского района, находясь в своем доме, распивал алкогольные напитки в компании 43-летнего знакомого. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений хозяин дома несколько раз ударил гостя ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений пострадавший скончался. Владелец жилья после случившегося позвонил в полицию и рассказал об убийстве.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф