В Саранске полицейские проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции

В Мордовии участковые уполномоченные полиции ежедневно осуществляют проверки лиц, прибывших из-за границы, а также граждан, контактировавших с ними.

Стражи порядка вручают населению памятки по профилактике коронавирусной инфекции.

Разъяснительные беседы с детьми и подростками на улицах Саранска проводят сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Мордовии.

Стоит отметить, что граждане активно взаимодействуют с правоохранительными органами и регулярно сообщают о нарушениях режима самоизоляции. Так, к административной ответственности была привлечена жительница Октябрьского района Саранска, которая в конце марта вернулась в Мордовию из Вьетнама. Не дожидаясь истечения 14-дневного срока самоизоляции, девушка отправилась по магазинам и в аптеку. О данном факте полицейским сообщили соседи горожанки.

За прошедшие сутки в правоохранительные органы поступило 11 обращений от жителей Саранска, которые рассказали о гражданах, нарушающих ограничительные меры.

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Источник: 13.мвд.рф