Генеральный директор «Россети Волга» Владимир Рябикин провел онлайн переговоры с Главой Республики Мордовия Владимиром Волковым

В ходе дистанционной встречи обсуждались вопросы организации работы предприятий электроэнергетики в условиях самоизоляции, связанной с профилактикой коронавирусной инфекции. В настоящее время филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Мордовэнерго» включен в утвержденный Правительством Республики Мордовия перечень системообразующих промышленных организаций, в которых приостановка деятельности невозможна по производственно-техническим условиям. Такое решение способствует обеспечению стабильного электроснабжения на территории Республики Мордовия и ведению интенсивной подготовки электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов в рамках поручения главы группы компаний Россети Павла Ливинского.

Филиал «Мордовэнерго» работает в режиме, предусматривающем соблюдение всех мер профилактики инфекции. Большинство офисных работников переведено на дистанционный режим работы. На сотрудников, несущих трудовую вахту, оформлены разрешения для перемещения по городу.

Сейчас на рабочих местах остается оперативно-диспетчерский персонал, а также специалисты, участвующие в обязательных работах по подготовке к ОЗП. Владимир Рябикин подчеркнул, что план-график ремонтов выполняется на 100%. Плановые затраты на техническое обслуживание и ремонт по филиалу «Мордовэнерго» на 2020 г. превысят 311 млн. руб. Расчистка просек в 2020 г. будет проведена на площади свыше 621 га. Всего по Республике Мордовия запланированы ремонты более 747 км ВЛ 35 кВ и выше, 622 трансформаторных подстанций, заменено 7 658 изоляторов на ВЛ и комплекс прочих работ. Плановые показатели инвестиционной программы филиала 2020 г. выполняются также в полном объёме.

Еще одной темой телефонного обсуждения Владимира Рябикина и Владимира Волкова стала ликвидация последствий циклона (ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег), который прошел по территории Республики Мордовия 12 апреля. Его следствием стали технологические нарушения на электросетевых объектах 6-10 кВ. В работах были задействованы 32 аварийно-восстановительные бригады, в составе которых 103 человека, 36 единиц техники филиала «Мордовэнерго». Благодаря предпринятым усилиям и оперативным мерам к вечеру 12 апреля электроснабжение населённых пунктов и потребителей было полностью восстановлено.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил признательность генеральному директору ПАО «МРСК Волги» Владимиру Рябикину за профессионализм, добросовестность и высокую самоотдачу всех, кто организовывал и проводил аварийно-восстановительные работы, а также поблагодарил за надежное, качественное и безопасное энергоснабжение региона.