В Саранске 46-летний мужчина во время ссоры жестоко избил своего брата

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, который во время ссоры жестоко избил своего брата.

В марте нынешнего года 46-летний гражданин в компании своего 62-летнего брата, с которым он совместно проживает в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Серадзская, и ещё нескольких человек распивал алкогольные напитки. В ходе попойки между родственниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 46-летний мужчина нанес брату несколько ударов кулаками.

В результате избиения пострадавший получил травму глаза и передний вывих челюсти.

Стражи порядка привлеки 46-летнего мужчину к уголовной ответственности. В отношении гражданина была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф