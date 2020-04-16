Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

В 2019 году в Саранске и Рузаевке реализован проект по модернизации служб занятости, который включил в себя текущий ремонт зданий и помещений, оснащение рабочих мест сотрудников и их обучение, приведение автоматизированной информационной системы в соответствие с Едиными требованиями, разработанными Министерством труда и социальной защиты РФ.

Помещения центров занятости населения разделены на функциональные зоны с применением технологий «бережливого производства» и максимально удобны для всех клиентов, в том числе с ограниченными возможностями, внедрены новые сервисы по предоставлению услуг – основной принцип «клиентоориентированность».

В 2020 году модернизация планируется еще в двух центрах занятости – Зубово-Полянского и Краснослободского районов. Кроме того, будет организовано переобучение, повышение квалификации не менее 310 работников предприятий республики.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.