Административная комиссия Пролетарского района Саранска отчиталась о результатах работы за март 2020 года

Административная комиссия Пролетарского района Саранска подвела итоги работы за март текущего года.

За отчетный период было составлено и передано для рассмотрения в административную комиссию указанного района Саранска 18 протоколов о правонарушениях административного характера.

В марте было проведено 2 заседания комиссии, на которых было привлечено к административной ответственности 11 физических лиц, 6 должностных лица, 1 юридическое лицо. Сумма наложенных штрафов составила 22,2 тыс. рублей, из которых было взыскано 9 тыс. рублей.

В службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов было направлено 15 постановлений административной комиссии.

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Источник: adm-saransk.ru