В Саранске полицейские обнаружили несовершеннолетнюю жительницу Ичалок, которая самовольно уехала из дома

В Саранске была привлечена к ответственности несовершеннолетняя жительница Ичалок, которая самовольно покинула дом.

Вечером 15 апреля сотрудники правоохранительных органов во время патрулирования обнаружили возле дома, расположенного на территории Октябрьского района города, 17-летнюю жительницу Ичалок. Выяснилось, что девушка самовольно уехала в Саранск, не предупредив об этом родителей. Во время разбирательства жительница Ичалок оскорбляла стражей порядка.

Девушка была привлечена к административной ответственности по статьям о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

Жительница Ичалок была помещена в ЦВСНП МВД по Мордовии, где будет находиться до приезда родителей. Известно, что девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за распитие спиртных напитков в общественных местах.

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Источник: 13.мвд.рф