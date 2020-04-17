Гороскоп на 18 апреля: Тельцов ждет день тишины и счастья, Девы приятно удивят близких, а Рыбам нужно ставить на себя

Овен

Овнам позвонит старый друг, который разбудит воспоминания о вашей молодости. Бессмысленно думать «что если бы...», примите то, что есть у вас сейчас.

Телец

В этот день Тельцы будут наслаждаться покоем и тишиной, сидя дома в уюте и достатке. Подарите себе один день спокойствия и счастья.

Близнецы

Соседи или знакомые могут обратиться к Близнецам к серьезной просьбой, но не бойтесь им отказать. Иногда нужно ставить свои интересы выше чужих забот.

Рак

В этот день у Раков появится настроение что-то почистить или привести в порядок. Ловите момент, ведь другого такого дня придется долго ждать.

Лев

Львы определенно заслужили повышения по службе, стоит вспомнить все ваши недавние успехи. Если начальство никак на это не намекает, нужно лично просить новую должность.

Дева

В этот день Девы могут переделать все дела по дому за несколько часов, поскольку проснулись с подходящим настроением. Близкие оценят ваши старания.

Весы

Несмотря на то, что день для Весов окажется напряженным, вы оцените каждую его минуту. Вас ждут неожиданные встречи с интересными людьми и увлекательные беседы.

Скорпион

Все усилия Скорпионов, приложенные вами в последнее время, требуют признания со стороны профессионалов. Высока вероятность получения бонуса или повышения.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут быть счастливы просто потому, что проявляют заботу о своей семье и близких, которые отвечают вам взаимностью.

Козерог

В этот день Козерогам придется делать неприятные для вас вещи, чтобы помочь члену семьи или родственнику. Когда все будет сделано, вам станет гораздо лучше.

Водолей

Набравшие обязательств перед другими людьми Водолеи внезапно могут осознать, что у вас вовсе не остается время для себя самого, даже на ванные процедуры.

Рыбы

Таланты и способности Рыб порой поражают окружающих, но вы редко их используете, рискуя потерпеть неудачу. В этот день поставьте на себя, и примите участие в новом проекте.

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