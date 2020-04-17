Народные приметы на 18 апреля подскажут, установится ли в ближайшее время хорошая погода

Народные приметы на 18 апреля помогут узнать, следует рассчитывать на то, что ближайшие дни будут отличаться теплотой и ясным небом.

До наших дней из веков, именуемых любителями разного рода символизма седыми, дошло так называемое метеорологическое правило, гласящее, что приход стабильно хорошей погоды, которая продержится на протяжении длительного периода времени, гарантирован в том случае, если 18 апреля нет ветра и имеет место высокая температура воздуха.

В былые времена также имело месте поверье, гласящее, что именно во второй половине апреля устанавливается настоящая весенняя погода, которая может быть переменчивой, но зима уже не вернется.

Снег, выпавший 18 апреля, крестьяне, жившие несколько веков назад, воспринимали в качестве своего рода призыва выходить на пашню.