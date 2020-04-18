В Саранске в результате принятых судебным приставом мер была взыскана задолженность по зарплате

В Саранске в результате мер, принятых судебным приставом, была взыскана задолженность по заработной плате.

В отделе судебных приставов по Пролетарскому району Саранска на исполнении находилось производство в отношении общества с ограниченной ответственностью, 20 сотрудников которого не получили в установленный срок заработную плату, вследствие чего образовалась задолженность в размере более 350 тыс. рублей.

В результате принятых судебным приставом мер задолженность по зарплате была взыскана в полном объеме. Денежные средства были перечислены взыскателям.

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Источник: r13.fssprus.ru