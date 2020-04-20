В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего начальника колонии, обвиняемого в превышении полномочий

Бывший сотрудник УФСИН РФ по Мордовии, обвиняемый в превышении должностных полномочий, предстанет перед судом.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с ноября по декабрь 2018 года временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии противозаконно организовал привлечение осужденных без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого были направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: mordovia.sledcom.ru