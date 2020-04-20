В Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Поздним вечером 19 апреля возле дома №74, расположенного по адресу – улица А. Невского, сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Москвич», за рулем которого находился 20-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее автомобилист привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Кроме того, было установлено, что транспортное средство не зарегистрировано в официальном порядке.

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Источник: гибдд.рф