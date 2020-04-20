В Кочкуровском районе сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, который находится в розыске

В Кочкуровском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

В селе Семилей вечером 18 апреля инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» на улице Центральной остановили автомобиль марки ВАЗ-21124 под управлением 56-летнего мужчины. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист и транспортное средство были доставлены в ОП №13 ММО МВД России «Лямбирский».

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Источник: гибдд.рф