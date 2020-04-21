Гороскоп на 22 апреля: Близнецам не стоит влюбляться в образ, избранник окажет Львам особые знаки внимания, а деньги для Водолеев задержатся в пути

Овен

Овны в этот день могут начать вспоминать о бывшем избраннике и даже захотят узнать, как дела у недавней половинки.

Телец

Звезды предупреждают, что сильное увлечение работой может помешать Тельцам встретиться с любимым человеком. Следите за временем и не опаздывайте.

Близнецы

Близнецы могут в этот день встретить очень хорошего человека, но следует увидеть именно личность, а не романтический образ, иначе вас ждет разочарование.

Рак

Желание привести свой дом в порядок может появиться у представителей знака Рак в этот день. Вам нужно лишь начать, а затем могут подключиться ваши близкие или друзья.

Лев

Избранник Львов может проявить повышенный интерес к вашей персоне в этот день, устроив романтический ужин.

Дева

Проект Дев будет полностью реализован несколько позже, чем вы ожидали, однако первые деньги от него начнут поступать раньше планируемых сроков.

Весы

Внезапно кто-то на вашей работе, Весы, сочтет вас привлекательной персоной и начнет оказывать вам знаки внимания.

Скорпион

Звезды говорят, что Скорпионы могут отлично сочетать в себе противоречивые чувства, которые вы испытываете к своему избраннику.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут совершенно неожиданно открыть в давно знакомом вам человеке потрясающую и привлекательную сторону.

Козерог

В этот день Козероги могут ощутить присутствие романтики в воздухе, когда окажутся рядом с коллегой, которого вы знаете уже много лет.

Водолей

Задержка с получением ожидаемых Водолеями денег может вас расстроить, но точно не стоит переживать – это всего лишь задержка и не более того.

Рыбы

В этот день Рыбы будут ориентированы на романтику и даже любовь, поэтому неудивительно, что на вас будут засматриваться незнакомые люди.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами