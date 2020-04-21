В Мордовии сотрудники ГИБДД проверяют, как водители и пешеходы соблюдают режим самоизоляции

На территории Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Наряды ДПС вручают гражданам памятки, а также напоминают населению о самоизоляции и об ограничении передвижения граждан между районами республики.

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» остановили автомобиль марки «Хендай», 38-летний водитель которого незаконно установил опознавательный знак легкового такси. Кроме того, мужчина нарушил режим самоизоляции.

С 14 апреля на въездах в республику функционируют пункты пропуска.

Также читайте о том, что в Мордовии будут усилены меры по противодействию эпидемии коронавируса.

Источник: 13.мвд.рф