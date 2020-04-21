Полицейские задержали 25-летнего жителя Мордовии, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 25-летний молодой человек, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что некоторое время назад 25-летний житель Краснослободского района приобрел у неустановленного лица крупную партию синтетических наркотиков с целью последующего сбыта. В первой половине апреля молодой человек на территории Лямбирского и Краснослободского районов поместил в так называемые тайники около 20 разовых доз. Стражи порядка задержали парня 19 апреля недалеко от села Пензятка, где он оборудовал очередную закладку. В принадлежащем молодому человеку автомобиле марки «Лада-Гранта» правоохранители обнаружили и изъяли 10 пакетиков с синтетическими наркотиками общей массой 4,7 г.

Парень был привлечен к уголовной ответственности. В отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф