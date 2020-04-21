В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавируса

В администрации Саранска 20 апреля под председательством Петра Тултаева прошло заседание оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В начале заседания представители правоохранительного блока сообщили, что предпасхальный день и праздник Пасхи в Саранске прошли без происшествий.

Градоначальник поблагодарил горожан за проявленную сознательность, а также попросил сохранить такую сдержанность, прилежность и в дальнейшем.

Мэр Саранска также призвал настоятелей храмов придерживаться тех же ограничений, которые были в день Пасхи.

В ходе заседания было принято решение о временном ограничении движения 25 и 26 апреля на участках, ведущих ко всем городским кладбищам.

Доступ на все кладбища, находящиеся на территории Саранска, запрещен до 30 апреля.

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Источник: adm-saransk.ru