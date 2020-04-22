Гороскоп на 23 апреля: Тельцы могут получить травму, Ракам лучше не участвовать в семейных разборках, а Козерогам сообщат недостоверные данные

Овен

Звезды советуют Овнам потратить этот день на наведение порядка в доме. Возможно вы проведете мелкий ремонт, начало которого всегда откладывали.

Телец

В этот день, предупреждают звезды, у Тельцов повышен риск получить травмы, поэтому лучше остаться дома и выполнить мелкие дела по хозяйству.

Близнецы

Окружающая Близнецов среда не способствует заключению удачных сделок. Не подписывайте в этот день никаких договоров и контрактов, рекомендуют звезды.

Рак

Оставшимся дома Ракам лучше не участвовать в семейных разборках. Звезды советуют уделить время себе, но вместо просмотра фильма лучше почитать.

Лев

В этот день Львам лучше держаться подальше от дурного настроения других людей. Провести один день в одиночестве не сложно, особенно если есть интересная книга.

Дева

Насколько хорош был бы мир без денег, иногда думают Девы, которым весь день предстоит разбираться с финансовыми документами, счетами и прочими бумажками.

Весы

Звезды рекомендуют Весам не пытаться сделать все дела за один день, иначе можно надорваться. Распределите задачи и выполняйте их постепенно.

Скорпион

Не самый лучший день для тех Скорпионов, которые решили начать какой-то крупный проект. Звезды уверены, что все начинания этого дня обречены на провал.

Стрелец

Стрельцам придется научиться завершать беседы с друзьями и знакомыми раньше, чем они превращаются в банальные сплетни. Лучше это время потратить с большей пользой.

Козерог

Звезды уверены, что вся информация о деньгах, которую в этот день получат Козероги, будет как минимум не точной, если не сказать ложной. Проверяйте все данные.

Водолей

Водолеям, которых пугает объем предстоящей работы, звезды в этот день настоятельно рекомендуют отдохнуть, и только после этого штурмовать очередной Эверест.

Рыбы

В этот день у Рыб будет игривое настроение, которое обязательно нужно использовать для встречи с любимым. Одиноким Рыбам звезды советуют пригласить в гости друга.

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