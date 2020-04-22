Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

В рамках регионального проекта в 2020 году будет продолжено дооснащение площадок на базе Мордовского республиканского центра повышения квалификации специалистов здравоохранения и Саранского медицинского колледжа необходимым оборудованием для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием.

Параллельно на базе регионального Аккредитационно-симуляционного центра создается инфраструктура для отработки врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации.

Планируется организация дополнительной подготовки квалифицированных медработников по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения (ординатура, повышение квалификации, профессиональная переподготовка врачей с учетом имеющейся потребности).

Продолжится работа по организации трудоустройства выпускников с высшим и средним медицинским образованием.

В результате реализации проекта к концу 2024 года будет устранен дефицит врачей и среднего медицинского персонала за счет увеличения их числа до 3916 и 9057 соответственно, в том числе по следующим наиболее приоритетным специальностям: онкология, патологическая анатомия, общая врачебная практика (семейная медицина), педиатрия, терапия, рентгенэндовоскулярные диагностика и лечение.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.