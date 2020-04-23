В Мордовии сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по профилактике коронавируса

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Представители ММО МВД России «Лямбирский» проверили соблюдение ограничительных мер иностранными гражданами. Сотрудники отделения по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции выехали в деревню Мухановка, где проживают 20 рабочих из Таджикистана. В настоящее время строительство объекта, где указанные иностранцы работают, приостановлено. Место временной регистрации и территорию Мордовии граждане Таджикистана не покидают, соблюдая установленные ограничения.

Кроме того, ежедневно участковые уполномоченные полиции осуществляют проверки лиц, прибывших из других регионов.

За минувшие сутки по месту жительства стражами порядка было проверено более 1800 человек, которым предписано соблюдать режим самоизоляции. На федеральных автомобильных дорогах функционируют шесть пунктов пропуска.

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Источник: 13.мвд.рф