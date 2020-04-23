Гороскоп на 24 апреля: Овнам пора подумать о себе, работа будет сводить Львов с ума, а Рыбы стоят на пороге больших перемен

Овен

Звезды советуют Овнам, морально истощенным помощью другим людям, подумать и о себе. Пока что просто отдохните, но может быть вам потребуется изменить свои приоритеты.

Телец

В этот день Тельцы могут осознать необходимость пересмотра заключенных ранее соглашений, поскольку изменились обстоятельства.

Близнецы

Если Близнецы расстались с очень близким человеком, это вовсе не означает, что все люди вокруг являются такими же ненадежными.

Рак

Раки будут до последнего держаться за свои старые привычки убеждения, но откровенная беседа с друзьями или родными поможет вам принять преобразования.

Лев

В этот день Львы почувствуют, что ваша работа сводит вас с ума. В пору задуматься, стоит ли она здоровья, как физического, так и психологического.

Дева

Звезды говорят, что иногда полезно на время стать если не ребенком, то подростком. В этот день Девы могут насладиться всеми прелестями молодежной жизни, без оглядки на окружающих.

Весы

Порою Весы даже не осознают, что игра не стоит свеч. Неверная оценка может также касаться взаимоотношений, в которых, к примеру, вы не получаете ничего хорошего.

Скорпион

В этот день Скорпионы увидят окружающий мир в новом свете. Не столь важно, изменился сам мир или ваше восприятие, главное, что вы готовы к переменам.

Стрелец

Стрельцов в этот день может догнать прошлое в виде незавершенных проектов или людей, которым вы что-то должны. Как только вы расставите все точки над «i», вы сможете двигаться вперед.

Козерог

Прошлое всплывет в памяти Стрельцов в этот день, но опираясь на ваш новый опыт, вы сможете лучше понять, как это на вас повлияло, и получите шанс изменить то, что давно хотели.

Водолей

Водолеи должны увидеть картину своей жизни в целом и понять, был ли сделан правильный выбор карьеры или рода занятий, ведь сейчас можно все изменить.

Рыбы

Звезды предупреждают Рыб о том, что вас ждет большая трансформация. Это может быть даже изменение в жизненных установках, но в любом случае это даст вам больше свободы.

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