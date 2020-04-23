Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пролетарского района Саранска провела заседание

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пролетарского района Саранска в режиме видеоконференции провела плановое заседание.

В ходе указанного заседания члены комиссии ознакомились с протоколами об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых было вынесено 13 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 7500 рублей, 10 предупреждений, 5 постановлений о принятии мер общественного воздействия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Источник: adm-saransk.ru