В Саранске 25 и 26 апреля на отдельных участках ограничат движение транспортных средств

В Саранске 25 и 26 апреля на некоторых участках будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 7:00 до 17:00 25 и 26 апреля будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по Ключаревскому шоссе от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4. Исключение составят транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению, а также машины коммунальных и аварийных служб.

В зависимости от складывающейся обстановки сотрудники ГИБДД в указанный период могут самостоятельно ограничивать движение всех видов транспортных средств по Юго-западному шоссе от ул. Энгельса до ул. Победы, а также по Ключаревскому шоссе от ул. Полежаева до Юго-западного шоссе.

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Источник: adm-saransk.ru