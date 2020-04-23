Народные приметы на 24 апреля подскажут, какая погода будет наблюдаться до конца весны

Народные приметы на 24 апреля помогут узнать, будет ли оставшаяся часть весны ветреной и дождливой.

Несколько веков назад люди, которые изучали закономерности изменения метеорологической обстановки, сформулировали правило, гласящее, что красный восход утром 24 апреля свидетельствует о том, что до конца весны будут очень часто выпадать осадки в виде дождя, а также будет иметь место ветреная погода.

Также в былые времена люди верили, что летом температура воздуха будет ниже нормы в том случае, если до 24 апреля на реках не растаял лёд.

Облачная погода в двадцать четвертый день апреля народными приметами трактуется в качестве предвестника затяжного дождливого периода.