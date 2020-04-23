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Народные приметы на 24 апреля подскажут, какая погода будет наблюдаться до конца весны

Народные приметы на 24 апреля подскажут, какая погода будет наблюдаться до конца весны

Народные приметы на 24 апреля помогут узнать, будет ли оставшаяся часть весны ветреной и дождливой.

Несколько веков назад люди, которые изучали закономерности изменения метеорологической обстановки, сформулировали правило, гласящее, что красный восход утром 24 апреля свидетельствует о том, что до конца весны будут очень часто выпадать осадки в виде дождя, а также будет иметь место ветреная погода.

Также в былые времена люди верили, что летом температура воздуха будет ниже нормы в том случае, если до 24 апреля на реках не растаял лёд.

Облачная погода в двадцать четвертый день апреля народными приметами трактуется в качестве предвестника затяжного дождливого периода.  

 