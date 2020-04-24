Дочь Назарбаева: Врачи, журналисты сегодня трудятся на передовой. Они нуждаются в особой защите как правовой, так и человеческой

На прошлой неделе прошло плановое заседание Бюро Сената, на котором спикер Дарига Назарбаева обратила внимание на конфликты последних дней, затронутые в СМИ. Председатель выразила обеспокоенность нерадостными новостями, связанными с заражением врачей в Алматинской больнице и нападением на журналистов в г. Атырау. Дочь Назарбаева подчеркнула, что вышеуказанные дела находятся на стадии разбирательства и под контролем сенаторов, а также призвала к пониманию, что и врачи, и журналисты каждый день выполняют свой профессиональный долг и сталкиваются с опасностью. По мнению сенатора, именно по этой причине необходимо обеспечить им как правовую, так и человеческую защиту.

Дочь Назарбаева напомнила, что режим чрезвычайного положения, введенный указом Президента РК, будет сохранен до 01 мая 2020 года, по причине вхождения Казахстана в пиковую стадию COVID-19. Спикер Сената призвала депутатов задуматься о тех проблемах, с которыми столкнулось государство при введении режима ЧП. Поэтому Дарига Назарбаева подняла вопрос о пересмотре законопроекта о мобилизационной безопасности страны с учетом имеющегося фактического опыта, попросив депутатов проанализировать действующее законодательство и нормативно-правовые акты.

Без внимания не остались и законопроекты, касающиеся вопросов защиты прав и социальных интересов ветеранов, а также граждан страны, которые в свое время выполняли воинский и гражданский долг перед РК. Упомянутые законопроекты разработаны и переработаны с учетом многочисленных обращений жителей РК в Парламент и содержат перечень всех льгот и гарантий, которыми могут воспользоваться ветераны.

Отдельное внимание дочь Назарбаева уделила пересмотру законопроекта об организации и проведении мирных собраний. Она высказала солидарное с Президентом РК Касым-Жомарт Токаевым мнение о необходимости проведения таких мероприятий в специализированных местах с предшествующим уведомлением органов местной власти о готовящимся собрании.

Несмотря на введение ЧП на территории Республики, дочь Назарбаева заявила о возможности возобновления работы на ряде субъектов предпринимательства, но с условием соблюдения жестких санитарных мер и с полным обеспечением сотрудников средствами безопасности и гигиены.