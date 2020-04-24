Гороскоп на 25 апреля: усилия Близнецов будут вознаграждены, Весам нужно позаботиться о себе, а Козероги могут встретить любовь всей жизни

Овен
Звезды советуют Овнам оглянуться назад, чтобы оценить все свои успехи и падения, а также сделать выводы на будущее.
Телец
Идеальный день для проявления романтики, чувств, любви, полагают звезды, которые советуют Тельцам не терять зря времени. Впрочем, ваш избранник может вас опередить.
Близнецы
В этот день успехи, достигнутые Близнецами за последнее время, будут замечены и оценены по достоинству. Это ваш момент славы, насладитесь им сполна.
Рак
Положение Раков начинает выправляться и уже скоро вы сможете продолжить работу над проектами, которые на время были заморожены.
Лев
В этот и несколько последующих дней Львы будут открыто демонстрировать свои чувства, хотя представители данного знака известны своей сдержанностью.
Дева
Если Девы встретят кого-то эксцентричного или странного в этот день, то этого человека вам следует узнать как можно лучше, уверяют звезды.
Весы
Звезды советуют Весам, которые заняты помощью другим людям, позаботиться о себе, ведь в противном случае помогать нуждающимся будет некому.
Скорпион
Скорпионы вступают в период, когда эмоции будут невероятно сильно воздействовать на принятие вами решений.
Стрелец
Вы не можете знать заранее, какое из ваших начинаний принесет успех, а какое окажется пустой тратой времени. Но если Стрельцы даже не будут пытаться, то ничего не изменится в лучшую стороны.
Козерог
Козероги осознают, что вам не хватает свободы и уже вскоре вы найдете способы получить ее. Также ваши поиски свободы могут привести вас к любви всей жизни.
Водолей
Звезды советуют Водолеям воспользоваться удачным моментом и внести изменения в свой внешний облик, ведь все вокруг тоже обновляются.
Рыбы
У Рыб остается несколько спокойных дней, после чего начнутся сложности. Звезды советуют не терять зря времени и подготовиться к прохождению полосы препятствий.
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