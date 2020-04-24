В Саранске отец и сын подозреваются в незаконном хранении оружия и боеприпасов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В квартире 69-летнего жителя Саранска стражи порядка обнаружили более 420 патронов различных наименований, двуствольное охотничье ружье, предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также порох массой 400 г.

Из квартиры 36-летнего сына указанного горожанина сотрудники правоохранительных органов изъяли сигнальный пистолет, который, по предварительным данным, был переделан под боевой.

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Источник: 13.мвд.рф