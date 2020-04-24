Житель Саранска, обвиняемый в заведомо ложное сообщение об акте терроризма, предстанет перед судом

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 41-летнего местного жителя, который обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Днём 7 декабря прошлого года 41-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона позвонил в службу спасения и сообщил ложную информацию о взрывном устройстве, находящемся в одном из жилых домов города. Мужчина действовал из хулиганских побуждений.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru