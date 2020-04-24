Национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В 2020 году в республике будет расселен 31 аварийный многоквартирный дом (202 жилых помещения) площадью 7,4 тыс. кв м, в которых проживают 386 человек.

В 2019 году на реализацию проекта было выделено 258,6 млн руб. На эти средства приобретены 34 квартиры в Саранске (всего запланировано приобрести 241 квартиру), 20 — в Большеберезниковском районе и 4 — в Кадошкинском районе.

В 2019 году для республики был установлен целевой показатель расселить 1030 кв м аварийного жилья, расселили — 1168,8 кв м.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.