В первом квартале 2020 года судебные приставы Мордовии взыскали более 10 миллионов рублей задолженности по зарплате

В Мордовии на протяжении трех первых месяцев нынешнего года судебные приставы взыскали более 10 млн рублей задолженности по заработной плате.

В первом квартале текущего года было зафиксировано уменьшение поступления в структурные подразделения УФССП России Мордовии исполнительных документов о взыскании задолженности по зарплате на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

За отчетный период было произведено 12 арестов имущества должников.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФССП России по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru