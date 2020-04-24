С начала 2020 года судебные приставы Мордовии взыскали более 38 миллионов рублей алиментных платежей

В период с января по март нынешнего года судебными приставами Мордовии было взыскано более 38 млн рублей алиментных платежей.

В рамках 123 исполнительных производств данной категории судебными приставами-исполнителями были произведены аресты имущества должников.

Ограниченными в выезде из России продолжают быть 2958 должников по алиментам, в специальном праве - 1 488 алиментщиков.

За неуплату средств на содержание детей к административной ответственности были привлечены 169 должников.

За отчетный период было возбуждено 143 уголовных дела за неуплату алиментов.

Ранее сообщалось о том, что в первом квартале 2020 года судебные приставы Мордовии взыскали более 10 миллионов рублей задолженности по зарплате.

Источник: r13.fssprus.ru