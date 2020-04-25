Один из заместителей начальника УФСИН РФ по Мордовии подозревается в совершении двух преступлений

Заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии подозревается в получении взятки и мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии, введя в заблуждение руководство одной из исправительных колоний республики, похитил шахматы и нарды, которые изготавливаются в учреждении. Действиями подозреваемого пострадавшей стороне был причинен ущерб на сумму в размере более 200 тыс. рублей.

Также заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии, угрожая применением мер дисциплинарных взысканий, потребовал от сотрудников другой исправительной колонии передать ему взятку в виде пиломатериалов, деревянных конструкций и металлических изделий на сумму не менее 60 тыс. рублей. Подозреваемый был задержан при получении данной взятки.

В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело.

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Источник: mordovia.sledcom.ru