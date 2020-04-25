Житель Рузаевки, который разорвал первый том своего уголовного дела, пойдет под суд

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется во вмешательстве в деятельность следователя органов внутренних дел.

В августе прошлого года сотрудник следственных органов предъявил 34-летнему жителю Рузаевки обвинение в причинении легкого вреда здоровью и незаконном обороте наркотиков. Находясь в следственном изоляторе, мужчина просматривал материалы уголовного дела. Это происходило в присутствии следователя и адвоката. В определенный момент гражданин разорвал первый том уголовного дела, надеясь, что таким путем он избежит ответственности за совершенные преступления.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Рузаевки находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru